Общество

Второй этап продления ул. Электролесовской на юге Волгограда готов на 55 %

Общество 14.06.2023 11:21
0
14.06.2023 11:21


В Волгограде готовность второго этапа продолжения улицы Электролесовской в Советском районе составляет уже более 55%. Губернатор Андрей Бочаров сегодня, 14 июня, проверил ход рабочего процесса на месте, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. Итоговым результатом прокладки нового дорожного пути станет соединение улиц Электролесовской и Кирова. Таким образом, в городе-герое появится дублирующая автомагистраль напрямую соединяющая городские районы от Тракторозаводского до Кировского.

Напомним, в 2020 году завершились работы в рамках первого этапа строительства, по итогу которых существующая дорожная магистраль была продлена на 1,4 км, до ТРЦ «Акварель». В настоящее время строители занимаются возведением второй части данной дороги вплоть до ул. Кирова, ее протяженность составит 2,2 км.   

Наряду с капитальным строительством новой автомагистрали, рабочие прокладывают тротуар для пешеходов, а также велосипедную дорожку. Вдоль всей линии пути модернизируется система ливневой канализации, в местах скопления грунтовых вод предпринимаются дополнительные меры для укрепления дорожного фундамента.    

– Работы проделано много, по итогу мы получим соединение улиц Электролесовской с Кирова, раньше об этом даже и не мечтали, – прокомментировал строительство Андрей Бочаров.

Губернатор также подчеркнул, что излишне торопиться со сдачей объекта в эксплуатацию не стоит. 

– Важно в первую очередь сосредоточиться на качестве. В сентябре будем окончательно определяться с итоговыми сроками. А сейчас я хотел бы попросить архитекторов проработать вопрос дальнейшего развития района в прибрежной части, в том числе по строительству моста на остров Сарпинский, пока мы всё ещё определяемся в каком именно месте будет производиться соединение острова с городской территорией, – отметил Андрей Бочаров.

Добавим, строительству данного масштабного проекта предшествовал комплекс работ по модернизации городских дорог, введен в эксплуатацию тоннель на ул. Тулака, обновлены ключевые отрезки внутригородской дорожной сети.

Губернатор также сообщил, что в данный момент с региональным сообществом ветеранов обсуждается вопрос о присвоении вновь возводимой улице имени фронтовика.

– Считаю, что в восьмидесятую годовщину победы в Сталинградской битвы, будет правильным присвоить новой дороге имя ветерана Великой Отечественной Войны, –  подчеркнул Бочаров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.06.2023 13:58
Общество 14.06.2023 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2023 13:17
Общество 14.06.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2023 13:09
Общество 14.06.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2023 12:26
Общество 14.06.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2023 10:06
Общество 14.06.2023 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.06.2023 09:11
Общество 14.06.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2023 07:56
Общество 14.06.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2023 20:10
Общество 13.06.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2023 18:06
Общество 13.06.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2023 17:56
Общество 13.06.2023 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2023 17:12
Общество 13.06.2023 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2023 16:42
Общество 13.06.2023 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2023 16:27
Общество 13.06.2023 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2023 15:45
Общество 13.06.2023 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.06.2023 14:32
Общество 13.06.2023 14:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:58
В Волгоград на фестиваль #ТриЧетыре привезут Хабиба и троих неизвестныхСмотреть фотографии
13:17
В Волжском простились с 35-летним мобилизованным Александром РуденкоСмотреть фотографии
13:09
«Она одна убежала»: под Волгоградом разыскивают пропавшую после ДТП со спецфургоном бельгийскую овчаркуСмотреть фотографии
12:54
ЭКО-викторина: Волжский абразивный завод повышает экограмотность волжанСмотреть фотографии
12:26
Путин назначил нового председателя райсуда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:04
По следам «Мистер Сидр»: в Волжском изъяли 34 тонны смертельно опасной жижиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Рыбаки в Волгоградской области наткнулись на труп полуголого мужчиныСмотреть фотографии
11:58
Путин назначил Николая Подкопаева председателем Верховного суда ДНРСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде врач после пересадки почки через две недели вернулся к работеСмотреть фотографии
11:26
Путин наградил орденом Мужества чиновника, погибшего при тушении степного пожара под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:21
Второй этап продления ул. Электролесовской на юге Волгограда готов на 55 %Смотреть фотографии
11:07
В Волгограде у подъезда нашли труп неизвестного мужчиныСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом 2-летний ребенок выпал из окна общежитияСмотреть фотографии
10:26
На юге Волгограда сгорел расселенный аварийный домСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгограде врачи забрали пассажирку автобуса в больницуСмотреть фотографии
10:06
Волгоградский металлургический завод трудоустроит на лето 90 школьниковСмотреть фотографии
09:11
Нехороший бар на севере Волгограда проверят по указке БастрыкинаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
В Волгограде в топ дорогих вакансий вошли врачи и водителиСмотреть фотографии
07:56
Военные разбили палатки у подножия Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:26
Путин: сжегший Коран в Волгограде Журавель будет отбывать наказание в мусульманском регионеСмотреть фотографии
21:18
В селе Волгоградской области ввели карантин из-за бешеной лисицыСмотреть фотографии
20:47
В Волгоградской области впервые 45-летнему пациенту установили искусственную часть сердцаСмотреть фотографии
20:23
Старший тренер волгоградского «Ротора» покинул клубСмотреть фотографии
20:10
Не как в аэропорту: ламинированные документы примут у волгоградцев в поездахСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде нашли наехавшего на 3-летнего ребенка самокатчика: видеоСмотреть фотографии
19:34
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль: смотрим, кого от него освободятСмотреть фотографии
19:02
Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации россиянСмотреть фотографии
18:26
«Домов уже не видно»: в Волгограде стена мусора поглотила частный секторСмотреть фотографии
18:06
Осужденный за расстрел жителя Волжского Виталий Бельченко погиб на СВОСмотреть фотографии
17:56
В школе №101 Волгограда к новому учебному году появится Кадетская площадьСмотреть фотографии
 