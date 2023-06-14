В Волгограде готовность второго этапа продолжения улицы Электролесовской в Советском районе составляет уже более 55%. Губернатор Андрей Бочаров сегодня, 14 июня, проверил ход рабочего процесса на месте, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. Итоговым результатом прокладки нового дорожного пути станет соединение улиц Электролесовской и Кирова. Таким образом, в городе-герое появится дублирующая автомагистраль напрямую соединяющая городские районы от Тракторозаводского до Кировского.

Напомним, в 2020 году завершились работы в рамках первого этапа строительства, по итогу которых существующая дорожная магистраль была продлена на 1,4 км, до ТРЦ «Акварель». В настоящее время строители занимаются возведением второй части данной дороги вплоть до ул. Кирова, ее протяженность составит 2,2 км.

Наряду с капитальным строительством новой автомагистрали, рабочие прокладывают тротуар для пешеходов, а также велосипедную дорожку. Вдоль всей линии пути модернизируется система ливневой канализации, в местах скопления грунтовых вод предпринимаются дополнительные меры для укрепления дорожного фундамента.

– Работы проделано много, по итогу мы получим соединение улиц Электролесовской с Кирова, раньше об этом даже и не мечтали, – прокомментировал строительство Андрей Бочаров.

Губернатор также подчеркнул, что излишне торопиться со сдачей объекта в эксплуатацию не стоит.

– Важно в первую очередь сосредоточиться на качестве. В сентябре будем окончательно определяться с итоговыми сроками. А сейчас я хотел бы попросить архитекторов проработать вопрос дальнейшего развития района в прибрежной части, в том числе по строительству моста на остров Сарпинский, пока мы всё ещё определяемся в каком именно месте будет производиться соединение острова с городской территорией, – отметил Андрей Бочаров.

Добавим, строительству данного масштабного проекта предшествовал комплекс работ по модернизации городских дорог, введен в эксплуатацию тоннель на ул. Тулака, обновлены ключевые отрезки внутригородской дорожной сети.

Губернатор также сообщил, что в данный момент с региональным сообществом ветеранов обсуждается вопрос о присвоении вновь возводимой улице имени фронтовика.

– Считаю, что в восьмидесятую годовщину победы в Сталинградской битвы, будет правильным присвоить новой дороге имя ветерана Великой Отечественной Войны, – подчеркнул Бочаров.