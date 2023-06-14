Нехороший бар на севере Волгограда проверят по указке Бастрыкина

После публикации V102.RU о ночных вакханалиях с кровавыми драками в Краснооктябрьском районе Волгограда на бар «Темное & Светлое» обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Как рассказали жители дома № 112 по улице Еременко, огласка в СМИ помогла на время приостановить работу ночного заведения.

— Накануне мы заметили, что бар закрыт. Надеемся, что навсегда! — сообщили волгоградцы, жизнь которых превратилась в сущий ад из-за толп агрессивных молодчиков, почти каждую ночь устраивающих разборки под окнами жилого дома.





В СК пояснили, что Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о нарушениях прав жильцов, опубликованной в Сети.

— Отмечается, что в заведении, расположенном в подвальном помещении многоквартирного дома, в вечернее и ночное время осуществляется продажа алкоголя, в том числе несовершеннолетним, а регулярно устраиваемые посетителями шум и драки нарушают права жильцов дома, которые опасаются за собственную безопасность. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли, — цитирует информагентство сообщение СК РФ.

Уточняется, что доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки обязан предоставить исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрий Буравцов.

Напомним, что с жалобой на опасное соседство в редакцию «Высоты 102» ранее обратились жильцы пятиэтажки по улице Еременко. Со слов жителей Краснооктябрьского района, агрессивные молодчики, разгоряченные пивом и вседозволенностью, среди которых есть и подростки, в буквальном смысле отравляют жизнь жильцам, устраивая по ночам разборки, которые продолжаются с вечера до самого утра.

Видео: читатели информагентства