Общество

Земснаряд уже на месте: при поддержке депутата ГД в Волгоградской области расчистят Ахтубу

Общество 13.06.2023 12:12
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13.06.2023 12:12


В Волгоградской области 1 июля стартует программа по углублению обмелевшей реки Ахтубы. Как сообщает ИА «Высота 102», к реализации программы, разработанной еще в 2010 году, удалось приступить при поддержке депутата Госдумы Олега Савченко. Из города Казани на Ахтубу уже прибыл земснаряд.

Старожилы наверняка еще помнят времена, когда по Ахтубе свободно ходили большие и малые суда благодаря ежегодной расчистке русла земснарядами. Сегодня же в реке уровень обмеления приближается к критическому –  поперек течения возник песчаный остров, а глубина Ахтубы посередине составляет чуть более метра. Со временем с Ахтубы исчезли дали же буи, которые указывали судовой ход. Согласно заключениям экспертов, за несколько десятков русло Ахтубы заилилось, а дно занесло песком. 

По словам главы города Волжского Игоря Воронина, в 2022  расчистку Ахтубы наконец удалось включить в федеральную программу «Оздоровление Волги» и нацпроект «Экология».

– Сделана была экспертиза. Депутат Госдумы Олег Савченко за собственные средства профинансировал подготовку проекта расчистки реки, а и он [проект]успешно прошел экспертизу. По итогам состоявшегося конкурса был выбран подрядчик, который вышел на работы, – рассказал Игорь Воронин. – План максимум – это канал, который соединяет Волгу и Ахтубу. И вторая тема – это мост острова Зеленого. От входа с Волги до нашего мостового комплекса острова Зеленый.

Как подчеркивает Олег Савченко, оздоровление реки Ахтубы является одним из этапов реконструкции Волго-Ахтубинской поймы. 

– Два года назад, во время одной из летних поездок в Волжский, я обещал приложить все усилия для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки работы по расчистке русла Ахтубы. Проблема была в подготовке и согласовании проекта: он мертвым грузом лежал почти 12 лет. В короткие сроки оперативно подготовили его, прошли согласования – и вот он включен в федеральную программу «Экология», а значит, есть теперь достаточное количество средств, чтобы приступить к работе. Ахтуба снова станет полноводной, как когда-то, когда по ней ходили суда. Это имеет важнейшее значение и для экологии, и для экономики, поскольку сейчас активно развиваются новые логистические схемы, в том числе учитывающие и судоходство. Было непросто запустить проект, оно того стоит. И спасибо губернатору Волгоградской области, который на уровне федерации инициировал это большое обновление, большой инвестпроект.

Земснаряд для расчистки Ахтубы уже прибыл на место, но пока стоит на мелководье – работы стартуют лишь тогда, когда завершится нерест. Подрядной компании предстоит пройти по пять километров в обе стороны. Дноуглубительные работы будут производиться до четырех метров. Не исключено, что в процессе работы придется задействовать и другие вспомогательные суда и наземную технику.

– Начало реализации программы намечено на 1 июля. Окончание работ, сдача объекта – 15 ноября 2024 года. Подрядчик говорит, что будет стараться сделать все в этом году, – сообщила директор МБУ «Служба охраны окружающей среды» города Волжского Юлия Иодзевич.

Фото: volgograd-trv.ru

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