Волгоградская область увеличит площадь орошаемых земель до 100 тыс. гектаров

Общество 13.06.2023 11:06
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13.06.2023 11:06
С 80,6 тысячи до 100 тысяч га в Волгоградской области планируют увеличить площадь орошаемых земель к 2027 году. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня в ходе рабочей поездки в Ленинский район губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В этом районе в течение 2 лет с господдержкой птицефабрикой «Волжской» был реализован крупный проект строительства оросительных систем. Они состоят из насосной станции с современной автоматизированной системой управления, трубопроводов общей протяженностью 38 км и 34 дождевальных машин. В результате площадь орошаемых земель превысила 3000 га, что положительно сказалось на кормовой базе предприятия. Стали обрабатываться поля на границе с Астраханской областью, которые до этого 25 лет зарастали сорняком.
- Здесь десятки лет ничего не было. А сегодня — прекрасные поля. Это мечта. Душа радуется, когда проекты реализуются, получаются, — отметил Андрей Бочаров.
Глава региона оценил задачи развития агропромышленного комплекса региона в целом и мелиорации в частности. По его словам, за последние годы регион в 2,5 раза увеличил орошаемый клин - с 34,3 тысячи га до 80,6 тысячи га. Общий объем финансирования составил более 7 миллиардов рублей. В настоящее время волгоградский регион входит в пятерку субъектов-лидеров РФ по вводу оросительных систем. Ввод в оборот новых земель - задача, которую Волгоградская область успешно решает.
- К 2027 году на территории области орошаемый клин должен быть порядка 100 тысяч га — задача серьезная, но мы ее выполним, — обозначил перспективы развития ключевого направления Андрей Бочаров.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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