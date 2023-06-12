Разоренный «Сосновый бор» в Волгограде требуют признать банкротом

Общество 12.06.2023 20:34
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12.06.2023 20:34
Один из кредиторов ООО «Сосновый бор» в Волгограде требует признать его банкротом из-за долга в 619 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, соответствующий иск поступил в арбитражный суд Волгоградской области и принят к производству. Судебное заседание назначено на 27 июня.
Согласно картотеке арбитража, иск подала Татьяна Волколупова, которая в 2022 году требовала с закрытого гостиничного комплекса 46,1 миллиона рублей.
Тогда сообщалось, что долями в ООО «Сосновый бор» владеют Ирина Волколупова и Владимир Зубков, который в марте 2023 был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о поджоге дома волгоградского губернатора. Приговор обжалуется.
Гостинично-развлекательный комплекс «Сосновый бор» уже не функционирует, часть его построек была снесена по решению суда как самовольные объекты.
Работа комплекса была приостановлена в ноябре 2021 года. Коммунальное оборудование и инженерные сети законсервированы.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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