Тысячи волгоградцев отметили День России на Центральной набережной









Тысячи горожан сегодня, 12 июня, приняли участие в праздновании Дня России на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает V102.RU, здесь практически одновременно проходили несколько интересных мероприятий – выставка оживших скульптур, концерты, флешмобы, танцы 60+ и многое другое.

Показываем все самое интересное.













Несколько сотен молодых людей танцевали на верхней террасе Центральной набережной под песню «Вперед, Россия». Все участники этого флэшмоба были одеты в белые футболки.









На сцене, развернутой вблизи фонтана «Искусство», пели и плясали молодые исполнители народной песни. Здесь же развернулась и выставка оживших скульптур, среди которых были замечены Екатерина Великая и Петр I, рабочий и колхозница.





























Под звуки живого оркестра на набережной зажигали все - в пляс пустились горожане всех возрастов.





































В День России в Волгограде вспомнили и о тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. На набережной зачитали трогательные письма их жен, сестер и дочерей.













Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 фейерверком в Центральном парке культуры и отдыха.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»