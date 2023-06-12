Тысячи волгоградцев отметили День России на Центральной набережной

Общество 12.06.2023 19:12
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12.06.2023 19:12
Тысячи горожан сегодня, 12 июня, приняли участие в праздновании Дня России на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает V102.RU, здесь практически одновременно проходили несколько интересных мероприятий – выставка оживших скульптур, концерты, флешмобы, танцы 60+ и многое другое.
Показываем все самое интересное.
Несколько сотен молодых людей танцевали на верхней террасе Центральной набережной под песню «Вперед, Россия». Все участники этого флэшмоба были одеты в белые футболки.
На сцене, развернутой вблизи фонтана «Искусство», пели и плясали молодые исполнители народной песни. Здесь же развернулась и выставка оживших скульптур, среди которых были замечены Екатерина Великая и Петр I, рабочий и колхозница.
Под звуки живого оркестра на набережной зажигали все - в пляс пустились горожане всех возрастов.
В День России в Волгограде вспомнили и о тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. На набережной зачитали трогательные письма их жен, сестер и дочерей.
Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 фейерверком в Центральном парке культуры и отдыха.
Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»
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