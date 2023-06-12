«Главное – верить в себя»: Бочаров вручил паспорта волгоградским школьникам









В День России губернатор Андрей Бочаров вручил 17 школьникам из Волгограда, Волжского, Дубовки и Калача-на-Дону паспорта граждан РФ. Как сообщили V102.RU в обладминистрации, торжественная церемония состоялась в праздничный день в Зале Воинской и Трудовой Славы.













На нее были приглашены юные жители региона - победители районных, региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, спортсмены, музыканты, представители волонтерского корпуса, кадетского движения, активисты различных молодежных проектов и дети участников специальной военной операции.

Губернатор провел для ребят экскурсию по торжественному залу администрации региона, на стенах которого золотыми буквами высечены имена людей, которые своим беззаветным трудом, служением Отечеству, мужеством и героизмом создавали и создают славную героическую и трудовую историю Волгоградской области и России. Андрей Бочаров не исключил, что имена школьников спустя какое-то время тоже могут здесь появиться.













- Это зависит только от вас. Главное — верить в себя, ничего не бояться. На вашем пути будут не только аплодисменты, прямая дорога — будут и проблемы. Главное — не останавливаться. Я всегда говорю — и своим детям тоже: надо двигаться вперед. На каком-то участке придется, к сожалению, упасть. Главное — встать и пойти дальше. Этому нас учили предыдущие поколения, жители нашего Отечества и нашей Родины. Дерзайте и созидайте, — напутствовал ребят глава региона. — Нам с вами посчастливилось родиться и жить в России — это огромное счастье. Дорогие ребята, поздравляю вас с получением главного документа гражданина России. И желаю вам новых успехов, новых побед и достижений во благо вашей семьи, Волгоградской области и всей нашей страны. Поздравляю вас, ваших родных и близких, всех жителей Волгоградской области. С праздником! С Днём России!













Завершилась эта торжественная встреча коллективным фото на память.

Фото: администрации Волгоградской области



