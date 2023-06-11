После 12 июня в пяти районах Волгограда отключат горячую воду

Жителям пяти районов Волгограда стоит приготовиться к временным трудностям. После празднования Дня России десятки многоквартирных домов ожидают плановые отключения горячей воды в связи с подготовкой к новому отопительному сезону.
V102.RU публикует список адресов на отключение:
Тракторозаводский район
с 15 по 28 июня
улица Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
Дзержинский район
с 15 по 26 июня
улица Карла Либкнехта, 13, 21
проспект имени Маршала Жукова, 85, 95, 105,115
улица Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
улица Хорошева, 46, 48
Ворошиловский район
с 13 по 26 июня
улица Кузнецкая, 67, 71, 73
улица Буханцева, 36, 38, 42
улица Елисеева, 5, 8, 9, 10
с 14 по 23 июня
улица Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10
улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
улица Ардатовская, 16
улица Череповецкая, 11/4, 11/5
улица Комитетская, 24
с 15 по 26 июня
улица Чигиринская, 2
улица Ардатовская, 2
улица Буханцева, 48, 50, 66
улица Клубная, 13
Советский район
с 15 по 26 июня
улица Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
улица Балакирева, 2
улица Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
улица Новосибирская, 66
улица Сухова, 19, 21, 25, 17
проспект Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
улица Мариупольская, 10, 12, 14
улица Запорожская, 3
улица Шауляйская, 4а, 2а
улица Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
улица Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
улица Комарова 75, 79
улица Янки Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60
улица Песчанокопская, 13, 15, 17
улица Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
общежития ВГСХА улица Гвоздкова, 8а
общежития ВГСХА проспект Университетский, 28
Кировский район
с 14 по 15 июня
улица Кирова, 74, 86а
улица Тополевая, 9
Фото: архив ИА «Высота 102»