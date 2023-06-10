Под Волгоградом открыли пляжный сезон пенным пати

В Волгограде пока не открылся ни один пляж. Ранее заявлялось, что в областном центре могут организовать пять мест отдыха у воды. Однако это будет зависеть от проб воды и песка, которые регулярно исследует Роспотребнадзор.
Общество 10.06.2023 15:56
0
10.06.2023 15:56
В Волгограде пока не открылся ни один пляж. Ранее заявлялось, что в областном центре могут организовать пять мест отдыха у воды. Однако это будет зависеть от проб воды и песка, которые регулярно исследует Роспотребнадзор.
В Волжском сегодня, 10 июня, открылся купальный сезон на городском пляже. Берег Ахтубы посетили сегодня сотни волжан, благо, погода установилась по-настоящему летняя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города, по традиции открытие пляжа сопровождалось пенной вечеринкой и фестивалем красок холи. Также на берегу Ахтубы прошли соревнования по пляжному волейболу, гонки на сапах и различные конкурсы.Ранее городские власти отчитались о полной готовности пляжа к летнему сезону. Здесь расчищен и обследован берег Ахтубы, установлены фонтанчики с питьевой водой, обустроена детская зона и организован спасательный пост.
В Волгограде пока не открылся ни один пляж. Ранее заявлялось, что в областном центре могут организовать пять мест отдыха у воды. Однако это будет зависеть от проб воды и песка, которые регулярно исследует Роспотребнадзор.
Фото читателей V102.RU
Фермер из Волгоградской области на свои деньги построил газопровод для односельчан10.06.2023 18:23
Общество 10.06.2023 18:23
В Волгограде заработал закрытый на 2 месяца железнодорожный переезд10.06.2023 17:15
Общество 10.06.2023 17:15
«Это не рай»: село под Волгоградом изнывает без воды10.06.2023 12:26
Общество 10.06.2023 12:26
В станице Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском Дмитрия Ткачева10.06.2023 11:03
Общество 10.06.2023 11:03
В День России в Волгограде оживут скульптуры исторических персонажей10.06.2023 10:40
Общество 10.06.2023 10:40
Сбитую электросамокатом 3-летнюю девочку госпитализировали в больницу №710.06.2023 10:19
Общество 10.06.2023 10:19
В парке Волгограда в День России развернут 100-метровый флаг10.06.2023 10:05
Общество 10.06.2023 10:05
Под Волгоградом клубника подешевела до 180 рублей10.06.2023 08:50
Общество 10.06.2023 08:50
Раненным на СВО волгоградцам привезли 185 кг клубники09.06.2023 21:40
Общество 09.06.2023 21:40
Пострадавшие от наводнения жители Калача-на-Дону озадачили вопросами районные власти09.06.2023 21:07
Общество 09.06.2023 21:07
В центре Волгограда на ул. 7-й Гвардейской бригады прут сорняки и сохнет «Сад памяти»09.06.2023 20:18
Общество 09.06.2023 20:18
В Волгограде с ул. Енотаевсокй за день вывезли 80 кубометров мусора09.06.2023 19:51
Общество 09.06.2023 19:51
Под Волгоградом чиновников отправили на страшную дорогу к хутору09.06.2023 19:41
Общество 09.06.2023 19:41
Транспорт в Волгограде 12 июня переведут на спецрежим09.06.2023 18:29
Общество 09.06.2023 18:29
«Скачка цен не предвидится»: волгоградские фермеры оценили перспективы клубничного сезона09.06.2023 17:13
Общество 09.06.2023 17:13