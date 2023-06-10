Под Волгоградом открыли пляжный сезон пенным пати





В Волжском сегодня, 10 июня, открылся купальный сезон на городском пляже. Берег Ахтубы посетили сегодня сотни волжан, благо, погода установилась по-настоящему летняя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города, по традиции открытие пляжа сопровождалось пенной вечеринкой и фестивалем красок холи. Также на берегу Ахтубы прошли соревнования по пляжному волейболу, гонки на сапах и различные конкурсы. В Волжском сегодня, 10 июня, открылся купальный сезон на городском пляже. Берег Ахтубы посетили сегодня сотни волжан, благо, погода установилась по-настоящему летняя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города, по традиции открытие пляжа сопровождалось пенной вечеринкой и фестивалем красок холи. Также на берегу Ахтубы прошли соревнования по пляжному волейболу, гонки на сапах и различные конкурсы.





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Ранее городские власти отчитались о полной готовности пляжа к летнему сезону. Здесь расчищен и обследован берег Ахтубы, установлены фонтанчики с питьевой водой, обустроена детская зона и организован спасательный пост.В Волгограде пока не открылся ни один пляж. Ранее заявлялось, что в областном центре могут организовать пять мест отдыха у воды. Однако это будет зависеть от проб воды и песка, которые регулярно исследует Роспотребнадзор.