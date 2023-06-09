В Волгоградской области из горящей квартиры по звонку спасли кота

В Котовском районе Волгоградской области накануне загорелась квартира в жилой пятиэтажке. Как сообщает V102.RU, 11-летний мальчик, позвонив в пожарную охрану, успел покинуть горящее жилье, но внутри остался кот.

— 8 июня примерно в 12.46 поступило сообщение о пожаре в Котовском районе Волгоградской области. В городе Котово на балконе многоквартирного пятиэтажного дома горели домашние вещи и пластиковая обшивка потолка на общей площади 13 квадратных метров. Расчеты 43-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12.57.

Как уточнили в спасательном ведомстве, погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.





Со слов соседей, пожар начался с короткого замыкания. Заискрила розетка, загорелись занавески, затем огонь перекинулся на балкон. В квартире остался кот. Пожарные спасли животное и передали питомца мальчику.

Фото: kotovo101 / t.me

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