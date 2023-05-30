Происшествия

В Волгограде из-за пожара эвакуировали 10 человек и спасли кошку с собакой

Происшествия 30.05.2023 18:05
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30.05.2023 18:05


В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 30 мая, в жилой пятиэтажке загорелась квартира. Как сообщает V102.RU, спасатели эвакуировали 10 человек и оказали помощь четвероногим питомцам — из огня достали кошку с собакой. 

— Сигнал о возгорании поступил в 16.27. В квартире на третьем этаже горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16.52. 


Уточняется, что из-за возгорания пришлось эвакуировать 10 человек. Из горящей квартиры вытащили кошку и собаку. На свежем воздухе животные быстро пришли в себя. Питомцев вернули хозяевам.  

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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