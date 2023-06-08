В Волгоградской области запустили квадрокоптеры для поиска свалок

Отметим, на всей территории Волгоградской области продолжается пожароопасный сезон. В жаркую и сухую погоду несанкционированные свалки могут стать причиной возгораний. С начала 2023 года по итогам выездных проверок объявлено около 70 предостережений о недопустимости нарушений законодательства в сфере обращения с отходами, возбуждено 34 административных дела.
Экология 08.06.2023 20:56
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08.06.2023 20:56
Отметим, на всей территории Волгоградской области продолжается пожароопасный сезон. В жаркую и сухую погоду несанкционированные свалки могут стать причиной возгораний. С начала 2023 года по итогам выездных проверок объявлено около 70 предостережений о недопустимости нарушений законодательства в сфере обращения с отходами, возбуждено 34 административных дела.
Несанкционированные свалки искали два дня в Волгоградской области с помощью квадрокоптеров. Первые обследования состоялись 7 и 8 июня, рассказали V102.RU в облкомприроды. При этом в ведомстве подчеркнули, что разрешение на запуск было получено и согласовано в установленном порядке.Ранее беспилотные летательные аппараты на постоянной основе применялись только для патрулирования лесопожарной обстановки в лесном фонде региона и доказали свою эффективность. Теперь квадрокоптеры используют для поиска нарушителей, которые выбрасывают на пустырях отходы. Успешный опыт применения таких аппаратов есть в регионах РФ.
Отметим, на всей территории Волгоградской области продолжается пожароопасный сезон. В жаркую и сухую погоду несанкционированные свалки могут стать причиной возгораний. С начала 2023 года по итогам выездных проверок объявлено около 70 предостережений о недопустимости нарушений законодательства в сфере обращения с отходами, возбуждено 34 административных дела.
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