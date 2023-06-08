Андрей Бочаров принял участие в совещании с Маратом Хуснуллиным

Губернатор Волгоградской области 8 июня принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, которое проходило в видеоформате. Участники обсудили вопросы реализации национальных и федеральных проектов, текущие показатели строительной отрасли.

По информации пресс-службы правительства, в ходе мероприятия, в частности Хуснуллин поднял тему жилищного строительства. Отметим, что в январе – апреле 2023 года в Волгоградской области введено более 260 тыс. кв. м жилья — это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе планируют возвести и сдать в эксплуатацию 727 тыс. кв. м.

– По оперативным данным на 1 июня в России введено 41,5 млн кв. метров жилья, по многоквартирным домам идем с опережением на 6%. Растет выдача новых разрешений на строительство, на 21% больше запущено новых жилищных проектов. Градостроительный потенциал вырос на 6%, до почти 400 млн кв. м. Динамика положительная, двигаемся в хорошем темпе. Важно сохранить показатели по сравнению с прошлым рекордным по вводу годом, чтобы все намеченные планы были выполнены, – сообщил он.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы дорожной отрасли. По информации Марата Хуснуллина, в 2023 году планируется построить и реконструировать более 1 тыс. км региональных и местных дорог, для почти 22 тыс. км дорог запланирован ремонт. В Волгоградской области в настоящее время, по данным обладмина, работы ведутся в общей сложности на более чем 130 дорожных объектах и искусственных сооружениях. В регионе строятся в том числе обход Волгограда и Третий пусковой комплекс моста через Волгу.