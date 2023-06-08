



В Даниловский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело в отношении предпринимателя, который продал на сторону доверенное ему отделом МВД дизельное топливо. По информации прокуратуры, утвердившей 8 июня обвинение, мужчина таким образом заработал порядка 300 тысяч рублей. Директор коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – растрата с использованием служебного положения в крупном размере.

– Согласно заключенному с МО МВД России «Фроловский» договору обвиняемый должен был хранить на одной из заправочных станций в городе Фролово дизельное топливо объемом более 8 тыс. литров для нужд полиции. Однако фигурант уголовного дела перевез топливо на АЗС в Даниловском районе, где в период с июля по октябрь 2022 года реализовал часть топлива, – сообщила обстоятельства совершенного преступления официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Факт недостачи был выявлен в ходе ведомственной ревизии.

Сообщается, что частично ущерб мужчина уже возместил, признав свою вину в полном объеме.

– Фроловской межрайонной прокуратурой к обвиняемому предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В рамках расследования уголовного дела арестован автомобиль обвиняемого стоимостью более 1 млн рублей, – уточняет Черединина.

По информации ИА «Высота 102», в совершении преступления обвиняется директор ООО «АЗС Трейд» Игорь Бычихин. Из открытых источников известно, что начиная с 2013-го по 2019 год бизнесмен поставлял дизельное топливо, масла и бензин в основном в ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области. Информации о заключении договоров ООО с другими организациями за последние четыре года в открытом доступе нет.