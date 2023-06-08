Волгоградские приставы по ошибке списали деньги у «двойника» по ФИО





Прокуратура решила ошибку судебных приставов в Волгоградской области, которые случайно списали 50 тысяч рублей с гражданина, который не имел никаких догов. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, житель Екатеринбурга лишился своих средств, так как его фамилия, имя и отечество полностью совпали с должником из Волгограда.

Волгоградец, как выяснилось, задолжал 50 тысяч рублей. Исполнительное производство находилось у судебных приставов, которые взыскали деньги с его «двойника». Никаких мер по по возврату ошибочно взысканных денежных средств приставы не принимали.

– По результатам проверки прокуратурой Ворошиловского района Волгограда в адрес ГУФССП России по Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений, – сообщила Черединина. – По итогам рассмотрения представления прокурора денежные средства возвращены гражданину в полном объеме, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



