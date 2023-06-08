В аэропорту Волгограда у вылетающей в Баку пассажирки нашли 9905 евро





Незаконно вывезти наличную валюту пыталась россиянка, вылетающая из Волгограда в Баку. Как сообщила V102.RU пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова, женщину остановили в «зеленом» коридоре зоны таможенного контроля. При ней находилась сумма в 9905 евро, что в эквиваленте составляет 10794,64 долларов США. Сумма превышения наличных денежных средств, которая была изъята таможенниками, составила 794,64 долларов США.

- Вывоз из Российской Федерации иностранной валюты наличными на сумму свыше эквивалента 10 тыс. долларов США запрещён. Но при этом, можно вывозить наличные свыше эквивалента 10 тыс. долларов США в российских рублях при условии их письменного декларирования, - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Сергей Легкодимов.

Всего с начала возобновления международных авиарейсов в аэропортах Астрахани и Волгограда с марта 2023 года сотрудники Астраханской таможни выявили 8 случаев незаконного перемещения наличных денежных средств. Пассажиры ввозили и вывозили рубли, доллары США, евро и турецкие лиры, которые чаще всего находились в ручной клади, по направлению рейсов Турция и Азербайджан.

Фото пресс-службы Астраханской таможни



