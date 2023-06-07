Общество 07.06.2023 10:40
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07.06.2023 10:40
В Серафимовичском районе Волгоградской области увековечили память погибшего на СВО Александра Спиридонова. Как сообщили V102.RU в районной администрации, на его малой родине, в Отрожинской сельской школе была открыта мемориальная доска земляку-герою. На церемонии присутствовали и родители Александра.
Александру Спиридонову было 25 лет. Он родился в хуторе Угольский Отрожкинского сельского поселения. В 2012 году закончил Отрожкинскую среднюю школу. Потом поступил в Серафимовичский техникум. В июле 2015 года молодой человек был призван в ряды Вооруженных сил России. Службу Александр проходил на Дальнем Востоке в войсках морской авиации водителем автомобильного взвода в звании матрос. Там и остался, заключив контракт с Вооруженными силами РФ.
В октябре 2022 года был направлен в зону проведения специальной военной операции. Геройски погиб у села Павловка Донецкой области, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество. До своего 26-летия Александр не дожил три дня.
Похоронен Александр на аллее героев Морского кладбища во Владивостоке. Награжден Орденом Мужества посмертно.
Фото Усть-Медведицкая газета
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