В Волгограде не согласовали июньский концерт Арбениной и «Ночных снайперов»

Общество 06.06.2023 13:57
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06.06.2023 13:57
Концерт «Ночных снайперов», который анонсировался в Волгограде на 13 июня текущего года, не состоится. Как сообщили V102.RU в комитете культуры Волгоградской области, проведение мероприятия было запланировано в ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО», однако органы исполнительной власти Волгоградской области не предоставляют площадку для его проведения.
Организатором концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Волгограде, как уточнили в облкомкультуры, является ИП Гончарова М.В. из Ростова-на-Дону.
Сама певица сообщила накануне в своем Telegram-канале и ВК, что переносит свой июньский тур по состоянию здоровья.
– Всем салют! Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня, – сообщила Диана Арбенина.
В мае певица рассказывала поклонникам, что поскользнулась на лестнице в своем доме и получила травму позвоночника.
– Ходить пока не могу, – писала она 20 мая.
Накануне Арбенина опубликовала видеообращение к поклонникам, опираясь на трость.
Фото: Диана Арбенина / t.me
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