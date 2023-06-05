Общество

Губернатор Бочаров поставил задачу в кратчайшие сроки погасить долги за ЖКУ

Общество 05.06.2023 11:50
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05.06.2023 11:50


Губернатор Волгоградской области 5 июня провел оперативное совещание, в ходе которого сделал акцент на необходимости контроля над реализацией инвестиционных проектов по реконструкции действующих и строительству новых инженерно-коммунальных систем, а также над исполнением программ Фонда модернизации ЖКХ, над проведением капитального ремонта и заменой лифтового оборудования в многоквартирных домах. Работа управляющих компаний при подготовке к отопительному периоду, по словам Андрея Бочарова, также требует дополнительного внимания. 

По информации пресс-службы обладмина, глава региона подчеркнул: создание условий для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, к которым относится и сфера ЖКХ, является одной из первостепенных задач органов местного самоуправления и органов власти.

– Своевременное качественное проведение сезонных регламентных и ремонтных работ позволяет поддерживать системы ЖКХ в работоспособном состоянии. А своевременная реализация инвестиционных программ повышает качество оказываемых в отрасли услуг и создает благоприятные условия для развития муниципальных образований, – сказал Андрей Бочаров. 

– В муниципальных образованиях Волгоградской области оперативным штабам и межведомственным комиссиям по направлениям деятельности необходимо развернуть полномасштабные работы по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период и реализации производственно-ремонтных программ, – сказал он. 

В числе задач, которые озвучил Андрей Бочаров подчиненным, – погашение в кратчайшие сроки накопленной задолженности за поставленные коммунальные ресурсы и своевременная оплата текущих платежей. Особое внимание при подготовке к зиме, отметил глава региона, нужно уделить состоянию внутридомового газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов объектов жилого фонда и социальной сферы. Кроме того, профильные ведомства должны уже сегодня приступить к формированию аварийного запаса топлива, материально-технических ресурсов.

В ближайшее время, по поручению губернатора, состоится заседание Оперативного штаба по вопросам подготовки Волгограда к осенне-зимнему периоду.

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