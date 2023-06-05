Под Волгоградом 44-летняя женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя

Общество 05.06.2023 09:47
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05.06.2023 09:47
В Новониколаевском районе пьяный водитель угробил свою пассажирку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне, 4 июня в 19-22 ч. ВАЗ-21140, которым управлял нетрезвый 39-летний водитель, на 11 км автодороги «р.п.Новониколаевский - п.Мирный» вылетел кювет и опрокинулся.
В больницу доставили двоих пассажиров ВАЗа - 39-летнего мужчину и 44-летнюю женщину. К сожалению, спасти пострадавшую пассажирку не удалось - она скончалась в больнице.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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