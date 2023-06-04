ЦГМС: в Волгоградской области на новой неделе похолодает до +5 °С

В Волгоградской области после довольно жаркой недели ожидается похолодание и дожди. Как сообщает V102.RU, местами в регионе температура упадет до +5 °С.

— В понедельник, 5 июня, по области пройдут небольшие дожди с северо-восточным ветром 7-12 м/с. Ночью за окном +10...+15 °С, местами до +5 °С, в дневные часы до +20...+25 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Вторник, 6 мая, принесет местами небольшие дожди ночью, однако днем осадков не будет. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. В ночной период +10...+15 °С, местами до +5 °С, днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

В Волгограде в первый рабочий день будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. В ночные часы в городе-герое +13...+15 °С, днем +22...+24 °С.

— Во вторник, 6 июня, в областном центре осадков не ожидается. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13...+15 °С, днем +23...+25 °С, — добавили волгоградские синоптики.

По информации сервиса Gismeteo, с 5 по 6 июня в Волгограде будет облачно и практически без осадков. Самыми теплыми днями на новой неделе окажутся пятница и суббота — днем воздух прогреется до +28 °С.

Сегодня в областной столице утром и днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный при грозе с порывами до 15-20 м/с. В ночной период в городе на Волге +17...+19 °С, днем +25...+27 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»