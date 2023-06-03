Общество

В Камышине открыли парк в честь участников СВО

Общество 03.06.2023 14:01
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03.06.2023 14:01


Сегодня, 3 июня, в городе Камышине Волгоградской области у бюста Александра Невского открыли парк, посвященный участвующим в специальной военной операции военнослужащим. 
Как сообщили V102.RU в администрации Камышина, парк создан силами 28-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) при активной помощи юнармейского движения города. 

- Сквер выполнен в форме эмблемы войск РХБЗ. Здесь высажены саженцы кустарников черноплодной рябины и цветы. Также сегодня в новом парке в честь участников спецоперации высадили именные деревья, - рассказали в администрации.

Фото: администрация Камышина / t.me


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