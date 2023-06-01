Деятельность следственного изолятора №1 УФСИН России на предмет соблюдения законов проверил прокурор Волгоградской области. По информации официального представителя надзорного органа Оксаны Чередининой, Денис Костенко побывал на ул. Голубинской в Центральном районе днем 1 июня.

– В сопровождении руководителя регионального Управления ФСИН России Александра Просвернина и Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгения Ковшикова прокурором региона посещены камеры для содержания под стражей несовершеннолетних заключенных, женщин и другие помещения режимных корпусов следственного изолятора, отряд хозяйственного обслуживания, медицинская часть, – сообщила Черединина. – Особое внимание в ходе проверки уделено условиям содержания в СИЗО №1 несовершеннолетних.





Дети в СИЗО №1 содержатся изолировано от взрослых заключенных в улучшенных условиях пребывания, в том числе предусматривающих организацию учебного процесса.

– В ходе прокурорской проверки выявлены отдельные нарушения закона, для устранения которых приняты меры прокурорского реагирования, – уточняет представитель прокуратуры. – Также прокурором региона проведен личный прием обвиняемых и подозреваемых по интересовавшим их вопросам.





Фото: прокуратура Волгоградской области