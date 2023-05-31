Общество

Волгоградцы насобирали денег на генераторы и экипировку для участников СВО

Общество 31.05.2023 13:19
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31.05.2023 13:19


Жители Волгоградской области и предприятия региона продолжают пополнять счет фонд «За Победу», за счет чего участникам специальной военной операции отправляют необходимые вещи и снаряжение. По информации обладмина, сегодня, 31 мая, из Волгограда был отправлен очередной груз: волгоградским бойцам в ближайшее время доставят дизельные генераторы, дополнительную специализированную экипировку и наборы с продуктами. 

– С первых дней работы в фонд поступило 684 миллионов рублей,– сообщил председатель фонда Сергей Булгаков, пояснив, что 550 миллионов уже потрачено на приобретение дополнительного военного снаряжения и оборудования и  предметов быта.

Также Булгаков напомнил, что посылки в зону СВО формируются на основе заявок от командиров, а договоры заключаются непосредственно с производителями или с торговыми домами при производстве.

– Это позволяет уходить от излишних наценок, – пояснил представитель фонда. 

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