Общество

Жителям осажденного Сталинграда утвердили скидку на дрова и сжиженный газ

Общество 30.05.2023 14:30
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30.05.2023 14:30


Комплекс мер социальной поддержки для жителей осажденного Сталинграда приняли сегодня депутаты Волгоградской областной думы. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, данные меры аналогичны тем, которые предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны. 
В частности, граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», имеют право на ежегодную выплату в связи с празднованием 2 февраля годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, ежемесячную компенсацию 50 % расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежегодную денежную выплату на компенсацию 50 % стоимости твердого топлива и сжиженного газа в баллонах. При этом установленные меры будут действовать одновременно с социальной поддержкой, предусмотренной федеральным и региональным законодательством. Также для граждан этой категории соцобслуживание на дому и в стационарах будет бесплатным, а медицинскую помощь им окажут вне очереди.
Напомним, в апреле текущего года Государственная Дума ФС РФ приняла закон, приравнивающий жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны наравне с жителями блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.
Добавим, знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда. 

Фото из архива V102.RU

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