УФАС в Волгограде запретило рекламу с женской попой и обидной фразой для бедных

В Волгограде совет регионального управления ФАС России признал неподобающей рекламу средства для кожи с изображением женских ягодиц. На неутешительные для рекламодателя выводы навела экспертов еще и надпись на баннере «Вылюби свою кожу».

– Экспертам было предложено оценить рекламу на предмет пристойности. Голосование показало, что оба варианта рекламы воспринимаются как непристойные, – сообщили 30 мая в УФАС России по Волгоградской области. – Само слово «вылюби» воспринимается как производное от матного, а изображение ягодиц дополнительно усиливает непристойную коннотацию рекламы.

Оценивали в управлении и еще одну, казалось бы, безобидную рекламу жилого комплекса с надписью «Мама говорит: "Когда любят, покупают квартиру в центре"».

– Данная реклама жилого комплекса формирует негативное отношение к лицам, которые не могут себе позволить купить квартиру в центре города, исходя из своего материального состояния, – вступились за волгоградцев со скромными доходами эксперты УФАС. – В соответствии с действующими нормами морали и нравственности размещение в наружной рекламе подобных высказываний признано недопустимым.