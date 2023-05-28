В Волгограде 1 сентября откроется приостановленное сейчас движение скоростных трамваев в границах реконструируемого участка от завода «Баррикады» до остановки «Гимназия № 14». Об этом в интервью V102.RU сообщил гендиректор АО «Электротранспорт Плюс» Антон Баранов.

— До первого сентября у нас планируются работы максимально ударными темпами. Потому что 1 сентября выходят школьники, студенты, возвращаются люди из отпусков, начинается полный рабочий цикл. До этого момента мы планируем максимально использовать оставшиеся месяцы для реконструкции, а после 1 сентября линии скоростного трамвая будут открыты целиком. С этого момента мы будем вести работы в ночные смены, — отметил руководитель компании-инвестора.

Напомним, что с 20 мая в Волгограде сократили маршруты скоростных трамваев из-за стартовавшей реконструкции путей. Второй этап обновления линии СТ ведется в границах от завода «Баррикады» до остановки «Гимназия № 14». На время работ скоростной трамвай будет курсировать от станции «Ельшанка» до станции «Гимназия № 14» и от «Площади Чекистов» до «Гимназии № 14».

Уточняется, что перераспределять пассажиропоток придется дополнительным троллейбусам маршрутов № 8а и 10а.

Фото: архив ИА «Высота 102»