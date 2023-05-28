В двух районах Волгограда 29 мая отключат горячую воду: список адресов

Жителям Дзержинского и Центрального районов Волгограда на новой неделе приостановят подачу горячей воды. Как сообщает V102.RU, отключения стартуют с 29 мая из-за плановых работ по подготовке сетей к новому отопительному сезону.
Публикуем список адресов на отключение:
Дзержинский район
с 29 мая по 8 июня
улица 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
улица Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14
улица Полесская, 6
улица Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24
улица Кутузовская, 1, 9
улица Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16
улица Толбухина, 9, 36, 38, 40
улица Колпинская, 1а,1б,9,11
улица Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
улица Ессентукская, 3, 19
улица Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
улица Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142
улица Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16
улица Панкратовой, 60
улица Фестивальная, 17
Центральный район
с 29 мая по 8 июня
проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27
улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
улица Землянского, 3, 5, 9
улица Бакинская, 2, 2а, 13
улица Коммунальная, 18
улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а
улица Наумова, 14
улица Краснознаменская, 6, 8;
улица Ленина, 6, 11
улица Пражская, 1
улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
улица Чуйкова, 37, 51а, 55
улица Порт-Саида, 7а
улица Комсомольская, 6, 8
улица Коммунистическая, 56
Фото: архив ИА «Высота 102»