Легендарный гандболист Игорь Васильев скончался в Волгограде

26 мая на 58-м году ушел из жизни знаменитый игрок гандбольного клуба «Каустик» Игорь Васильев. Печальное сообщение опубликовано на сайте клуба, сообщает V102.RU.
Игорь Васильев - заслуженный мастер спорта СССР, легендарный правый полусредний «Каустика», который играл в национальной сборной страны. За годы карьеры выигрывал золото Олимпиады в 1992 году, чемпионат мира — в 1993 году. В составе «Каустика» неоднократно побеждал в чемпионатах России. Последние годы жизни работал на должности вице-президента клуба «Каустик».
Игроки команды, руководство и тренерский штаб выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Васильева.
Фото клуба "Каустик" VK.com