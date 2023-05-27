Дожди и грозы в Волгоградской области задержатся до 29 мая

Общество 27.05.2023 08:13
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27.05.2023 08:13
Дожди и грозы испортят выходные жителям Волгоградской области и задержатся в регионе до начала следующей недели. Как сообщает V102.RU, такой прогноз опубликовал Волгоградский ЦГМС. Сильные осадки уже несколько дней наблюдаются на севере региона, а сегодня, 27 мая дожди с грозами доберутся и до областного центра.Так, осадки в Волгограде ожидаются сегодня утром и днем, а также ночью 28 мая. Температура воздуха в областном центре будет около +27 градусов. При грозах усилится ветер – до 20 метров в секунду.
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