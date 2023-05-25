Общество

В Волгоградскую область 26 мая придет жара до +32

Общество 25.05.2023 21:13
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25.05.2023 21:13


В Волгоград грозы, которые уже второй день бушуют на севере  региона, доберутся к субботе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, 27 мая в областном центре ожидаются дожди и грозы. В воскресенье дождь прогнозируют только ночью.
Завтра, 26 июля в городе-герое осадков не будет. Зато будет жарко в прямом смысле этого слова – воздух прогреется до +31 градуса. А в некоторых районах региона столбик термометра поднимется до +32.
27 июля в Волгограде также пройдет дождь, но без грозы.


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