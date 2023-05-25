Телеком

Искусственный интеллект снизил нагрузку на техподдержку билайна более чем в 2 раза

Телеком 25.05.2023 17:29
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25.05.2023 17:29


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Система мониторинга «Виртуальный эксперт по качеству» с начала года полностью заменила аналогичные решения, ранее используемые для контроля качества сети, сократив нагрузку на экспертные линии поддержки более чем в 2 раза, а также научилась работать с абонентским трафиком и при значительных просадках проверять сеть на аварии. 
Такого результата удалось достичь благодаря более современным методам анализа проблем на сети и, как следствие, более тщательному контролю за их устранением.
«Виртуальный эксперт по качеству» круглосуточно следит за состоянием порядка 150 тысяч базовых станций (БС) по всей стране и анализирует более 30 параметров сети, предсказывая возникновение проблем еще до поступления обращений от клиентов. 
Система научилась работать с трафиком — модель контролирует стабильность потребления сервиса абонентами и при значительных просадках начинает проверку аварийности. Кроме того, «Виртуальный эксперт по качеству» теперь может следить за распределенными indoor системами, по которым контролируется работа БС, обеспечивающих покрытие внутри зданий.
Мы постоянно улучшаем «Виртуального эксперта по качеству» и добавляем новые возможности для более эффективного мониторинга «здоровья» сети», — рассказал директор по эксплуатации сети ПАО «ВымпелКом» Алексей Казаев. — С появлением «Виртуального эксперта по качеству» решение нескольких проблем с общей причиной уходят в небытие.
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