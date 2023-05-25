Волгоградская область по-прежнему остается эндемичной по бешенству. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время продолжается подъем обращаемости в медицинские организации лиц, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства.

Всего с начала 2023 года количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов и ослюнений животными, составило 3467 человек, что на 32% превышает количество случаев за аналогичный период 2022 года и на 55% среднемноголетний уровень.

Случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения области не зарегистрировано.

Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека.

В ведомстве напомнили, что бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует.