Общество 25.05.2023 08:45
0
25.05.2023 08:45
Волгоградская область по-прежнему остается эндемичной по бешенству. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время продолжается подъем обращаемости в медицинские организации лиц, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства.
Всего с начала 2023 года количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов и ослюнений животными, составило 3467 человек, что на 32% превышает количество случаев за аналогичный период 2022 года и на 55% среднемноголетний уровень.
Случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения области не зарегистрировано.
В ведомстве напомнили, что бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека.
В Волгограде посчитали должников за услуги ЖКХ25.05.2023 11:34
Общество 25.05.2023 11:34
ВТЗ провел корпоративный турнир ТМК по баскетболу25.05.2023 10:52
Общество 25.05.2023 10:52
ЦГМС: в Волгоградской области ожидается штормовой ветер и +32 °С25.05.2023 10:28
Общество 25.05.2023 10:28
Безнаказанно «колдовать» над счетчиком не получится, объяснили волгоградцам энергетики25.05.2023 10:05
Общество 25.05.2023 10:05
В Волгограде Концессии устраняют течь на водопроводе24.05.2023 18:46
Общество 24.05.2023 18:46
«Сбили на глазах всей команды»: в Волгограде объявили сбор помощи сбитому «Нивой» 13-летнему спортсмену24.05.2023 17:08
Общество 24.05.2023 17:08
Из спецназа ФСИН на СВО. В Волгоград после ранения вернулся боец «Бессмертного Сталинграда»: видео24.05.2023 16:06
Общество 24.05.2023 16:06
В Волгограде закупили 20 новых электробусов для жителей ЖК «Долина»24.05.2023 14:31
Общество 24.05.2023 14:31
Андрей Кикоть выслушал жильцов опасного дома на ул. Жолудева в Волгограде: видео24.05.2023 13:52
Общество 24.05.2023 13:52
Семейные пары из Волгограда приглашают поучаствовать в шоу «Клиника счастья. Реалити»24.05.2023 12:38
Общество 24.05.2023 12:38
Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть побывал в гостях у жильцов аварийных домов в Волгограде24.05.2023 12:08
Общество 24.05.2023 12:08
«Открытие Авто»: в апреле на покупку новых автомобилей жители РФ потратили более 200 млрд рублей24.05.2023 10:48
Общество 24.05.2023 10:48
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасности24.05.2023 09:59
Общество 24.05.2023 09:59
На северо-восточные районы Волгоградской области опустился густой туман24.05.2023 08:08
Общество 24.05.2023 08:08
«Все еще в реанимации»: в Волгограде прооперировали сбитого «Нивой» школьника24.05.2023 07:50
Общество 24.05.2023 07:50