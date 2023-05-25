Общество

В Волгоградской области количество укушенных животными выросло до 3467 человек

Общество 25.05.2023 08:45
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25.05.2023 08:45


Волгоградская область по-прежнему остается эндемичной по бешенству. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время продолжается подъем обращаемости в медицинские организации лиц, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства. 
Всего с начала 2023 года количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов и ослюнений животными, составило 3467 человек, что на 32% превышает количество случаев за аналогичный период 2022 года и на 55% среднемноголетний уровень.
Случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения области не зарегистрировано.
В ведомстве напомнили, что бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека.

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