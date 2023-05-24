Общество

В Волгограде Концессии устраняют течь на водопроводе

Общество 24.05.2023 18:46
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24.05.2023 18:46


В Ворошиловском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» сегодня, 24 мая, приступят к ремонту на сети холодного водоснабжения. Как сообщает V102.RU, для удобства горожан восстановительные работы пройдут ночью. 

— В Ворошиловском районе по адресу Циолковского, 29 «Концессии» устранят технологическое нарушение на трубопроводе ХВС, — пояснили информагентству в компании-концессионере. — Для минимизации неудобств потребителей принято решение не ограничивать ресурс абонентам в дневное время и провести все необходимые ремонтные работы ночью. 

Уточняется, что в связи с этим подачу холодной воды ограничат в ряде многоквартирных домов Ворошиловского района, а также в микрорайоне Тулака в период с 21.00 24 мая по 05.00 25 мая.

В Концессиях добавляют, что ремонт невозможен, пока система заполнена водой и уверяют, что абоненты платят только за фактически потребленный ресурс, который прошел через общедомовой счетчик. Представители компании приносят извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывают на понимание. 

ИА «Высота 102» публикует полный список адресов на отключение: 

Ворошиловский район 

улица Калинина 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4г, 6, 6б, 6д, 6ж, 7, 8, 9, 11, 13, 156, 15г, 18, 19, 19а, 21, 23, 236, 25;

улица Канунникова 1, 3, 5, 6, б/1, 9, 11, 12, 13/1, 13/6, 15, 16, 166, 17, 23, 23д;

улица Ким 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 7г, 7д, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 126, 13, 14, 14а, 146, 15, 16, 18, 186, 20, 24, 24а;

улица Пугачевская 1, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5/1, 5а, 5б, 5г, 5д, 6, 7, 7а, 7б, 7г, 8, 8а, 86, 9, 9а, 96, 10, 11, 11а, 116, 12, 13, 13а, 136, 14, 15, 15/4, 15а, 156, 16, 17, 19, 20, 20а; 101-113;

улица Циолковского 1, 1а, 16, 2, З, За, 4, 4а, 4/1, 4 стр.1,4, тр.2, 5, 6, 8, 9а, 11, 12а, 15а, 17, 18, 18г, 18д, 19, 19а, 19г, 21, 216, 22, 23, 24, 29, 31, 31г, 33, 33а, ЗЗг, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;

улица Рабоче-Крестьянская 1д, 2д, 2/1, 2/2, 3, 4, 4а, 5, ба, 7, 76, 8, 8а, 9а, 96, 9и, 9м, 9л, 10, 10г, 11, 11а, 126, 13, 14, 14а, 146, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 196, 21, 22, 25, 27, 29, 29а, 296, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 446, 44г, 44д, 44ж, 44и, 44к, 44л, 45, 45а, 466, 46д, 47, 48, 486, 48д, 49, 50, 50/1, 506, 50г, 51, 51а, 52, 52а, 526, 52г, 53, 54, 54г, 55, 56г, 57, 57а, 58, 59, 59а, 61, б3, 65, 656, 67, За, 73б, 75, 75а;

улица Козловская 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 7, 7 стр.1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18а, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 32а, 33, 33/1, 34, 34б, 34г, 37, 37а, 38, 39, 39а, 39д, 40, 40а, 40г, 41, 41а, 42, 42а, 426, 42г, 43, 43а, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46а, 47, 47а, 476, 48, 48а, 486, 48д, 49, 49а, 49/1, 50, 50а, 51, 51а, 52, 52а, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 59а, 596, 59г, 60, 60а, 61, 65, 65б, 67, 67а, 676, 67в, 69, 69а, 71, 73, 736;

улица Социалистическая 3, 5, 14, 146д, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20г, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, З6а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 57, 57а, 59;

улица Профсоюзная 3, 5, 5а, 12, 12а, 13, 15а, 15б, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 21, 23, 23а, 30, 34а;

улица Клинская 19, 32, 32а, 33, 34, 346, 35, 37, 38, 39, 40, 46;

улица Академическая 1, 2, 26, 2г, 3, 4, б, ба, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14/1, 15, 16, 18, 216, 22, 26, 28, 30, З0а, 32;

улица Ковровская 1а, 2, 4, 6а, 10, 12а, 13, 16а, 19, 20, 20а, 22, 24, 25, 26;

улица Огарева 1, 1а, 16, 1г, 1д, 2, 5, 6, 7, 8а, 9а, 96, 9г, 15, 15/3, 18, 20, 21, 21а, 216, 23, 29, 29а, 31;

улица Баррикадная 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 1к, 1л, 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 10, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 136, 15, 15/1, 16, 17, 17а, 17г, 17д, 18, 18а, 18г, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25;

улица Иркутская 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, б, ба, 7, 8, 9, 11, 116, 13, 13/1, 15, 15а, 17, 19, 19а, 19г, 19д, 20, 20а, 25, 25а; 180-199;

улица Лавочкина 2, Зк, Зк/2, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 10/1, 10а, 106, 12, 14;

улица Бобруйская 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8;

улица Грушевская 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12,

улица Балахнинская 3, 4, 6, ба,

улица Краснослободская,11,17,19,

улица Симбирская,1б-25;33,41 ,43,

улица Царицынской обороны,1-34,

улица Серпуховская, 1 -24,

улица Таджикская,100-146,

улица 1-я Консервная, 133-15 5,

улица Алма-Атинская,104-124а,

улица Казанская,102¬15 8а,

улица Дагестанская, 100а-1 42,

улица Майкопская,1-3 б 1,

улица Львовская, 103 -149,

улица Приволжская, 108-154,

улица Линевская,114¬149,

улица Азербайджанская,225-279,

улица Одесская,100-112,

улица Базисная,16,18,100-151,

улица Нагорная,118-298,

улица Орская,252¬396,

улица Белорусская,144-178а,

улица Иловайская,155-205

Советский район 

улица Тулака,2,2/1,3,3/1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,20;

улица Карла Маркса,5,7,11,13,15,17,19;

улица Ярославская,4,6,8,10;

улица Туркменская,6,6/1,6/2,12,14,19,20,22,24,26;

улица Аджарская,1б,18,45,47,49;

улица Осетинская,5,5а,7;

улица Льва Толстого,1,5,7,8-78;

улица Авиаторская, 2,3,4,5.

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