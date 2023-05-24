Происшествия

В Волгограде накрыли подпольное производство левой водки «Пять озер» и «Беленькой»

Происшествия 24.05.2023 09:56
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24.05.2023 09:56





В Волгограде полицейские раскрыли целую инфраструктуру производства нелегального алкоголя. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции  изъяли более тысячи бутылок нелегальной водки и свыше 7 тонн спирта.  

- Ликвидированы два цеха по производству контрафактного алкоголя, выявлены 4 склада хранения продукции, установлен организатор криминального бизнеса и его пособники, в том числе поставщики тары и упаковки, - прокомментировали в ведомстве.



Лидером организованной группы оказался 50-летний гражданин, который привлек к подпольному бизнесу еще шесть человек. Сообщники приобретали на территории Волгоградской области фальсифицированное спиртное и доставляли его на своих автомобилях в гаражные боксы, разливали по бутылкам, закрывали крышками, а затем реализовывали постоянным покупателям.

В ходе обысков изъяты более 1100 бутылок водки различных наименований, свыше 7 тонн спирта, тара, более 10 тысяч крышек, 2 станка для укупорки бутылок и 2 комплекта оборудования для розлива, а также черновые записи, сотовые телефоны.


Стоимость изъятой спиртосодержащей продукции, по предварительным подсчётам, превышает 1 миллион рублей, пояснили в региональном главке.

Возбуждено уголовное дело, фигурантов обязали являться к следователям по первому требованию. 

Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

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