













В Волгограде полицейские раскрыли целую инфраструктуру производства нелегального алкоголя. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли более тысячи бутылок нелегальной водки и свыше 7 тонн спирта.





- Ликвидированы два цеха по производству контрафактного алкоголя, выявлены 4 склада хранения продукции, установлен организатор криминального бизнеса и его пособники, в том числе поставщики тары и упаковки, - прокомментировали в ведомстве.













Лидером организованной группы оказался 50-летний гражданин, который привлек к подпольному бизнесу еще шесть человек. Сообщники приобретали на территории Волгоградской области фальсифицированное спиртное и доставляли его на своих автомобилях в гаражные боксы, разливали по бутылкам, закрывали крышками, а затем реализовывали постоянным покупателям.





В ходе обысков изъяты более 1100 бутылок водки различных наименований, свыше 7 тонн спирта, тара, более 10 тысяч крышек, 2 станка для укупорки бутылок и 2 комплекта оборудования для розлива, а также черновые записи, сотовые телефоны.









Стоимость изъятой спиртосодержащей продукции, по предварительным подсчётам, превышает 1 миллион рублей, пояснили в региональном главке.





Возбуждено уголовное дело, фигурантов обязали являться к следователям по первому требованию.





Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области



