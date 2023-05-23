Владимир Путин в Кремле наградил педагога из Волгоградской области Нину Бударину

В Москве 23 мая в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения Владимиром Путиным высших государственных наград Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102», среди награжденных в том числе педагог из Волгоградской области.

Нине Будариной присвоено Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации». Напомним, жительница Волгоградской области работает директором Лебяжинской средней школы в Камышинском районе, является учителем и наставником Героя Российской Федерации (посмертно) Алексея Осокина, погибшего 3 марта 2022 года при выполнении задач по освобождению Гостомеля.

– Уважаемый Владимир Владимирович, я благодарна Вам и родине за то, что меня – директора простой сельской школы из Волгоградской области – представили к такой высокой награде, – сказала Нина Бударина после награждения президентом. – Всю свою педагогическую деятельность я была не только учителем и директором, но и наставником, другом для своих ребят. А я их выпустила более тысячи. Среди них: инженеры, ученые, кадровые офицеры. Многие сейчас из них защищают родину в специальной военной операции. Пятеро погибли. Алеше Осокину присвоено звание Героя России, четверо награждены орденами Мужества посмертно. Боль души от того, что погибли такие замечательные ребята. Но единственное утешение – что я и педагогической коллектив воспитали таких достойных граждан нашей родины. Я всю оставшуюся жизнь буду учителем и другом подрастающему поколению на благо нашей великой родины!

В октябре 2022 года по решению Нины Будариной в средней школе был открыт музей Героя России Алексея Осокина и еще двоих погибших уроженцев Камышинского района. На экспозиции представлены личные вещи героев.

Фото: kremlin.ru