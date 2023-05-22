В Волгограде ночью в гараже от зарядки сгорел электромобиль

В Красноармейском районе Волгограда сегодня ночью примерно в 02.34 в гараже частного дома загорелся электромобиль. Как стало известно V102.RU, в момент воспламенения машина заряжалась от сети.

— В гараже внутри дома горел по всей площади автомобиль LiXang — год выпуска устанавливается, горели старые вещи на площади 30 квадратных метров, произошло оплавление лакокрасочного покрытия автомобиля Honda CR-V на площади в два квадратных метра, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.49. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.

Собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах пояснил, что электромобиль LiXang 2020 года выпуска загорелся при зарядке от электросети. Инцидент произошел в доме № 41 по улице Навлинской.

Фото: архив ИА «Высота 102»