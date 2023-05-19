«Девчата — на 2-ой, парни — на 4-ый»: в Волгограде спасатели из четырех стран штурмовали отвесные стены

В правой руке — штурмовая лестница, внутри — легкий мандраж. Выстрел из сигнального пистолета и от сомнений не остается и следа. Пожарные-спасатели в ярких рашгардах устремляются вперед, чтобы взобраться по отвесным стенам в окна учебной башни.





Волгоград с 17 по 24 мая впервые принимает международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». Лучшие спортсмены из четырех стран, представляющие Россию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, соревнуются за право быть лучшими.





Первый день соревнований посвящен дисциплине под названием «подъем по штурмовой лестнице». Как рассказал один из болельщиков, для мужчин и женщин существует градация.

— Девчата на второй этаж взбираются, парни — на четвертый. Девушкам не нужно с собой тащить лестницу, она уже приставлена. Их задача — максимально быстро забраться наверх. А вот парни бегут с оборудованием, так сказать. Это дополнительная сложность. Завораживает, конечно. Такие ловкие, быстрые. Вроде бы ничего сложного, кажется, да, что такого на стену взобраться. А и тут целое искусство, — поделился впечатлениями волгоградец Мирон Ерошкин.





К состязаниям международного уровня волгоградские спасатели готовились несколько месяцев. По словам болельщиков, пришедших сегодня поддержать наших ребят, наиболее сильные соперники среди мужчин — члены сборной Республики Беларусь.





Не обошлось без травм. Одна из девушек повредила ногу при попытке взобраться на стену учебной башни.





Первый день соревнований посетили больше ста человек. Среди болельщиков присутствовали и люди в военной форме. У одного из мужчин на плече красовался шеврон спецназа «Ахмат», а на груди — медаль «За ратную доблесть».





Завтра на стадионе «Волгоград Арена» пожарные-спасатели будут соревноваться в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. Послезавтра пройдет эстафета 4 по 100 метров. Завершатся соревнования боевым развертыванием у мотопомпы.

































































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»