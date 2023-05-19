РПН искал инфекцию в пунктах размещения беженцев из ДНР в Волгограде

Общество 19.05.2023 07:49
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19.05.2023 07:49
Специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области проверили пункты временного проживания лиц, прибывших с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с целью недопущения возникновения очагов инфекционных болезней. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, всего в регионе находятся 6 таких пунктов. В частности, специалисты проконтролировали условия проживания, питания, организацию водоснабжения и водоотведения.Все ПВР обеспечены питьевой и горячей водой из централизованных систем, везде организовано горячее питание в отдельных помещениях, проводятся исследования сырья и готовых блюд. Также в пунктах проводятся замеры параметров микроклимата, отбираются пробы горячей и холодной воды, берутся смывы с инвентаря и оборудования пищеблоков. Вспышек инфекции в ПВР не выявлено.
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