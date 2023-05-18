В Волгоградской области выяснили средний размер взятки

В Волгоградской области выяснили, сколько в среднем готовы платить за коррупцию. Как сообщает V102.RU, сумма взятки в регионе превышает 100 тысяч рублей.

— Пресечено 336 преступлений против госвласти, интересов государственной и муниципальных служб. Выявлено 42 факта получения взятки, 156 — ее дачи, 124 факта посредничества во взяточничестве, — гласит опубликованная статистика ГУ МВД России по Волгоградской области. — Средний размер взятки составил 124,8 тыс. рублей.

Уточняется, что с начала года сотрудники ОВД выявили 1248 преступлений экономической и коррупционной направленностей. Рост составил +32,8%.

Своими действиями коррупционеры нанесли ущерб в размере 318 468 рублей. Его возмещение обеспечено на 105,6%. Также зафиксировано более чем на треть увеличение количества задокументированных полицейскими преступлений коррупционной направленности. Выявлено 475 подобных фактов.

Фото: архив ИА «Высота 102»