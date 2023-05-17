В Красноармейском районе Волгограда оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области задержали 31-летнего мужчину, в штанах которого, а также в машине при обыске было найдено и изъято 296 свертков с наркотиками. Общий вес запрещенных веществ составил около 500 граммов.

По сведениям пресс-службы главка полиции, ранее судимый житель Волгограда на постоянной основе занимался раскладкой наркотиков по тайникам. При этом, используя автомобиль, совершал он преступления на территории всех восьми районов областного центра.



– Мужчина был задержан полицейскими на территории Красноармейского района в момент изготовления очередного тайника с зельем, – уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ – приготовление и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Волгоградца задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Мужчине может грозить пожизненное.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области