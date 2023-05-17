Общество 17.05.2023 10:09
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17.05.2023 10:09
На трассе Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба изменится схема движения в районе моста через ерик Осинки. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, уже завтра, 18 мая на три месяца закроют для транспорта правый поворот (по ходу движения из Волгограда) на поселок Колхозная Ахтуба и рабочий поселок Средняя Ахтуба.
С завтрашнего дня для того, чтобы, например, доехать из Волгограда и Краснослободска до Колхозной Ахтубы, водителям придется делать дополнительный круг по мосту через Ахтубу.
Ограничение связано с продолжением работ по возведению новой трассы в пойме, пояснили в ведомстве.
Между тем, водители опасаются, что теперь пробки возникнут на мосту через Ахтубу. Ранее, напомним, из-за ремонта на мосту через Волжскую ГЭС наблюдался транспортный коллапс на этом участке, а также на мостовом переходе через Волгу.
Фото V102.RU
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