Общество

В Волгоградской области около 500 проб воды признали негодными

Общество 17.05.2023 08:45
0
17.05.2023 08:45


В Волгоградской области около 10% проб воды из 1118 не соответствовали санитарно-химическим показателям по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. За аналогичный период прошлого года плохих проб было больше на 13,3%.
Из 1835 проб на микробиологические показатели 2,2% не соответствовали нормативам, что выше на 1,1%, чем в первом квартале прошлого года. 
На паразитологические показатели было отобрано 159 проб, отклонений в качестве воды не зафиксировано, отчитались в региональном управлении РПН.
Таким образом, всего около 500 проб воды санитарные врачи признали негодными. 
Мониторинговые точки контроля расположены во всех муниципальных образованиях области, всего определено 99 таких пунктов. Воду исследуют на органолептические, санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.05.2023 09:36
Общество 17.05.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 09:16
Общество 17.05.2023 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.05.2023 09:06
Общество 17.05.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:40
Общество 16.05.2023 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:27
Общество 16.05.2023 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:04
Общество 16.05.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 17:40
Общество 16.05.2023 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 17:37
Общество 16.05.2023 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2023 17:03
Общество 16.05.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 16:22
Общество 16.05.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 14:39
Общество 16.05.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 14:38
Общество 16.05.2023 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2023 14:15
Общество 16.05.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 13:42
Общество 16.05.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 13:21
Общество 16.05.2023 13:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:55
Волгоградцы просят вернуть им налоговые вычеты на 3,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:36
В Ворошиловском районе Волгограда изменится график движения трамваев из-за ремонта переездаСмотреть фотографии
09:16
«Им представлять культуру страны»: ректор ВГИИК Оксана Луконина – о Победе, студентах и исторической правдеСмотреть фотографии
09:06
Слежка за разрядами молний началась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области около 500 проб воды признали негоднымиСмотреть фотографии
08:07
В Михайловке обследуют подъезд после хлопка и пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
22:31
«Принесла бензин и подожгла»: стали известны обстоятельства ЧП в МихайловкеСмотреть фотографии
22:11
Волгоградские гандболистки одержали долгожданную победу над "Астраханочкой"Смотреть фотографии
21:19
«Спецслужбы разбираются»: в Михайловке госпитализировали двоих человек после хлопка и пожара в квартиреСмотреть фотографииCмотреть видео
20:33
«У нее рост баскетболистки»: в Волжском пропала 22-летняя девушка в серомСмотреть фотографии
20:28
«Буду ездить на личной машине»: подбитая скорой в Волжском Toyota Camry оказалась депутатскойСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области перестали фиксировать случаи гриппаСмотреть фотографии
19:11
В Волгограде обнародованы зарплаты директоров детских центров, гимназий и школСмотреть фотографии
18:40
Олега Тетерятника проводили в «Концессии» с почетной грамотойСмотреть фотографии
18:27
Росгвардия обследует объекты ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:04
«Мам, я иду добровольцем»: в Волгоградской области увековечили память троих бойцов СВОСмотреть фотографии
17:40
Госдума приняла в первом чтении скандальный закон о бездомных животныхСмотреть фотографии
17:37
«Царицынская опера» проводит уроки экологии для маленьких зрителейСмотреть фотографии
17:03
На Украине погиб десантник из Волгоградской области Алексей БеловСмотреть фотографии
16:22
«Мнения разделились»: в Волгограде озвучат итоги опроса по переименованию в СталинградСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы накопили на счетах более 340 млрд рублейСмотреть фотографии
15:46
Волгоградцы приняли участие в экологическом марафонеСмотреть фотографии
14:39
Спикер ГД Володин призвал к борьбе с «наливайками» из-за страданий россиянСмотреть фотографии
14:38
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботомСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области подросток ночью сообщил о двух бомбах в жилом домеСмотреть фотографии
13:56
Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФСмотреть фотографии
13:32
Волгоградке грозит 3 года колонии за жестокое обращение с дочерьюСмотреть фотографии
13:21
Ливни, град и гроза: волгоградцев предупредили о шторме 16 маяСмотреть фотографии
13:15
В Волжском столкнулись скорая помощь и ToyotaСмотреть фотографии
 