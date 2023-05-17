В Волгоградской области около 500 проб воды признали негодными

Общество 17.05.2023 08:45
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17.05.2023 08:45
В Волгоградской области около 10% проб воды из 1118 не соответствовали санитарно-химическим показателям по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. За аналогичный период прошлого года плохих проб было больше на 13,3%.
Из 1835 проб на микробиологические показатели 2,2% не соответствовали нормативам, что выше на 1,1%, чем в первом квартале прошлого года.
На паразитологические показатели было отобрано 159 проб, отклонений в качестве воды не зафиксировано, отчитались в региональном управлении РПН.
Таким образом, всего около 500 проб воды санитарные врачи признали негодными.
Мониторинговые точки контроля расположены во всех муниципальных образованиях области, всего определено 99 таких пунктов. Воду исследуют на органолептические, санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
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