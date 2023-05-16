Олега Тетерятника проводили в «Концессии» с почетной грамотой

Олегу Тетерятнику, покинувшему 16 мая пост вице-мэра Волгограда, вручили почетную грамоту. Об этом сообщили в городской администрации, перечислив достижения теперь уже экс-чиновника за последние семь лет.

– За 7 лет работы в должности вице-мэра Олег Васильевич реализовал ряд ключевых проектов, направленных на развитие Волгограда. В их числе благоустройство 59 рекреационных пространств города. Под руководством Олега Васильевича реконструированы порядка 150 дворовых территорий, – сообщают в мэрии. – В рамках развития сферы ЖКХ созданы новые блочно-модульные котельные в Красноармейском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах, построены новые локальные очистные сооружения канализации в поселке Аэропорт, введен в эксплуатацию канализационный коллектор «Разгуляевский», выполнена реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дзержинского и др.

Кроме того, бывшему вице-мэру, собравшемуся, напомним, на пост заместителя руководителя «Концессий тепло- и водоснабжения», в мэрии приписывают подготовку к реализации еще нескольких крупных проектов, среди которых строительство сетей водоснабжения и водоотведения в поселке Солнечном Краснооктябрьского района, новой котельной на ул. Глазкова, магистральных линий водоснабжения и водоотведения в Советском районе.

– За многолетний и добросовестный труд Олег Васильевич награжден Почетными грамотами администрации Волгограда, министерства ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, Почетной грамотой губернатора Волгоградской области. Накануне Олегу Тетерятнику была вручена еще одна Почетная грамота за трудовые достижения и существенный вклад в решении социально-экономических задач Волгограда, – сообщают в пресс-службе администрации Волгограда.

Вручая грамоту, глава Волгограда пожелал Тетерятнику успехов на новой должности.