В Волгограде «Динамо-Синара» 16 мая встретится с «Астраханочкой»

Спорт 16.05.2023 09:08
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16.05.2023 09:08
Сегодня, 16 мая, «Динамо-Синара» проведёт первый матч в борьбе за 5-8 места по итогам чемпионата против «Астраханочки» на домашней площадке. Как сообщает V102.RU, после поражения в четвертьфинале от своих соперниц команды встретятся уже в пятый раз в нынешнем сезоне.
В первом раунде плей-офф «Динамо» в двух встречах уступило действующим чемпионкам России «Ростов-Дону» почти с одинаковым счётом - 25:32 в Волгограде и 24:32 в ответной игре на выезде. По итогам второго поединка, в котором стартовали бело-голубые очень неплохо и даже лидировали после первого тайма, итоги противостояния подвёл наставник «Синары» Олег Кулешов на пресс-конференции, состоявшейся после этой игры.
— Поздравляю «Ростов-Дон» с победой. Думаю, первый тайм идёт нам в зачёт. Настроился «Ростов-Дон» или нет — это проблема команды из Ростова. Мы планировали в этих двух встречах показать свой гандбол: играть быстро, на максимум. Во втором тайме стало еще сложнее, - резюмировал наставник клуба.
Главный тренер волгоградской команды также заявил, что его игрокам, несмотря на удачное начало, не хватило концентрации на протяжении всего ответного матча.
- Надо постоянно оставаться в игре, особенно, когда играешь с такой сильной командой, как «Ростов-Дон». Любая мелочь в таких противостояниях играет роль. Когда «Ростов-Дон» находится на ходу, их тяжело остановить. Ещё раз поздравляю ростовскую команду с победой. Мы всегда стараемся дать бой соперникам: где-то получается, где-то нет. Забыли и продолжаем трудиться дальше! - сказал Олег Кулешов.
В свою очередь, «Астраханочка» под руководством бывшего наставника сборной России Алексея Алексеева, занявшая третье место в регулярном чемпионате и считавшаяся явными фаворитками в четвертьфинальной серии, уступила дорогу в полуфинал подмосковной «Звезде». Коллектив из Звенигорода одержал две победы со счётом 31:29 и 34:28.
Во всех четырёх встречах в этом сезоне между «Динамо» и «Астраханочкой» выигрывали подопечные Алексеева. Особенно драматичной выдалась последняя игра между соперницами, состоявшаяся 21 апреля в Волгограде. За несколько дней до того поединка трагически ушла из жизни гандболистка астраханского клуба Виктория Дивак, которая в своё время также становилась трёхкрактной чемпионкой страны в составе «Синары». Накануне того поединка прошли похороны Виктории, на которых находились представители обоих клубов.
И на следующий день волгоградские и астраханские гандболистки нашли в себе силы выйти на площадку, сыграв интересный матч в память о Вике. Интрига в игре оставалась до последних секунд. Равные шансы на успех имели и хозяйки, и гостьи. Тем не менее, удача осталась на стороне последней команды Виктории, которая сумела увезти победу из Волгограда со счётом 25:24.
Матч «Динамо-Синара» - «Астраханочка» состоится 16 мая в Волгограде. Начало в 18-30. Стадион «Динамо». Вход свободный.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com
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