Дело о ДТП с автобусом в Волгограде передадут в СК

Расследования 16.05.2023 08:29
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16.05.2023 08:29
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об обстоятельствах травмирования людей в ДТП в Волгограде. Об этом сообщили V102.RU в федеральном ведомстве.
Напомним, как сообщало V102.RU, 14 мая грузовая «Газель» врезалась в автобус в то время, когда из общественного транспорта выходили на остановке пассажиры.
Дорожное происшествие случилось в Кировском районе. 36-летний водитель «Газели», который двигался со стороны Красноармейского района, напротив дома №32 по улице Песчаной выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом.
В ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир грузового фургона, а также трое пассажиров автобуса: 11-летняя девочка и две женщины 43 и 44 лет. Однако затем количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Двое мужчин находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
В настоящее время следственные органы СК РФ по Волгоградской области ходатайствуют о передаче материалов уголовного дела в производство ведомства.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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