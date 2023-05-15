Общество

«Любой не сможет. Это точно»: мобильные группы Астраханской таможни отмечают пятилетний юбилей

Общество 15.05.2023 10:15
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15.05.2023 10:15


Без выходных и праздников, в зной и холод работают мобильные группы Астраханской таможни. Дислокация групп может меняться, но чаще всего таможенники несут службу на федеральных трассах у постов ДПС вместе с полицейскими. 

Протяженность российско-казахстанской границы в регионе деятельности Астраханской таможни составляет около 750 километров. На сегодня в структуре функционируют девять постов, из них пять находятся на территории Волгоградского региона. 

В этом году мобильные группы отмечают пятилетие со дня образования. На сегодня два отдела обеспечивают контроль за ввозом и оборотом товаров. Один из них действует в Волгоградской области.



В любую погоду и время суток таможенники досматривают грузы, следующие через регион. В среднем за смену удается проверить 50-60 машин, груженных продуктами, бытовой техникой, промышленными станками и многим другим.

Не все дежурства проходят без происшествий и нештатных ситуаций. Некоторые водители пытаются откровенно хамить или даже угрожать сотрудникам мобильных групп. 

— Нападений не было, но угрозы припоминаю. Это еще было перед пандемией коронавируса. Помню, остановил водителя, говорю ему, откройте транспортное средство.  Он сначала не хотел, потом все-таки открыл, — вспоминает сотрудник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров № 2 Астраханской таможни, капитан таможенной службы Константин Блохин. — Когда закрыл машину, сказал: «Если со мной что-то случится, придет какой-то штраф или еще что, я тебя найду».

По словам сотрудника мобильной группы, график работы сменный — есть дежурства дневные и в ночь.

— Сложная работа? — спрашиваем таможенника. 

— Нормальная работа, но нелегкая. 


Капитан таможенной службы уверен, что не каждый способен работать в группах. 

— Любой не сможет — это точно. Необходимо отменное здоровье. Потому что мы стоим и в холод, и в жару. Самая холодная температура, которая здесь была на посту, составляла -27 градусов. Добавьте сюда очень сильный ветер. А нужно машины останавливать, надо стоять, работать. Снег, зной, туман, гололед — ты всегда в строю. Летом с волгоградской жарой  кондиционеры не справляются. Оперативный автомобиль нагревается до 60 градусов, — рассказывает Блохин. —    Немаловажно уметь разбираться в многочисленной документации, которая идет вместе с грузом: сертификаты, разрешения, лицензии. Сотрудник все это обязан знать. Обычно в мобильную группу попадают уже с опытом в таможне. Случайных людей здесь не бывает. 

Происшествие на посту ДПС «Ерзовский» в Городищенском районе, какой «эксклюзивный» контрафакт изымают сотрудники, и что происходит в зоне таможенного контроля — в видеорепортаже V102.RU. 

Видео и фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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