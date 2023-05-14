В Волгоградской области ищут ставропольца с горбом и костылем

В Волгоградской области ищут пропавшего жителя Ставропольского края. Как сообщает V102.RU, 26-летний мужчина исчез перед Днем Победы.
— Разыскивается Владислав Вячеславович Хисматуллин. Пропал из села Надежда Шпаковского района, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 7 мая его местонахождение неизвестно.
Ранее волонтеры просили помощи у водителей — вероятно, что молодого человека мог записать видеорегистратор.
— Вы можете нам помочь, если с 16.00 до 18.00 7 мая 2023 года проезжали по маршруту от села Надежда в сторону села Верхнерусского (координаты: 45.118756, 41.960177) и у вас сохранена видеозапись. Владислав предположительно мог двигаться по Ростовской трассе, — заявляли поисковики.
В день исчезновения ставрополец был одет в серую спортивную кофту, брюки синего цвета, серые кроссовки. С собой был костыль.
Приметы:
рост 180 сантиметров
нормальное телосложение
волосы рыжего цвета
голубые глаза
Особые приметы:
на спине имеется горб
Если вы обладает информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором по номеру 8 909 18 83 388.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com
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