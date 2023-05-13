Общество

В Волгоградской области скончался знаменитый тренер по гиревому спорту Владимир Рейн

Общество 13.05.2023 11:29
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13.05.2023 11:29


В Руднянском районе Волгоградской области  на 73-ом году жизни скончался знаменитый тренер по гиревому спорту Владимир Рейн. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Трибуна», печальная весть пришла накануне. Владимир Николаевич был учителем физкультуры и тренером Осичковской средней школы, но был известен далеко за пределами района и региона и воспитал десятки чемпионов. На тренировки в Рудню к нему приезжали мальчишки и девчонки из других районов области.
Сам он до последнего занимался любимым спортом.  Чемпионат России по гиревому спорту среди ветеранов, проходивший в городе Волгограде в 2006 году, положил начало новым личным победам Рейна в спорте. За это время Владимир Николаевич принял участие в сорока чемпионатах мира, Европы, Азии, Союзного государства (России и Беларуси), России, международных турнирах, Первых Всемирных Олимпийских играх по гиревому спорту. В копилке достижений спортсмена 53 золотых, 12 серебряных, 15 бронзовых медалей, а также 31 личный рекорд.
В 2008 году Владимир  Рейн был удостоен звания «Мастер гиревого спорта», а в 2012 году – «Мастер гиревого спорта международного класса».
В 2018 году за выдающиеся достижения в гиревом спорте, выразившиеся в значительном вкладе спортсмена в развитие гиревого спорта в мире, стране и на международной арене, проявленные мужество и мастерство Владимир Николаевич удостоен звания «Заслуженный мастер гиревого спорта». Уже в 2021 году Международная Конфедерация мастеров гиревого спорта наградила спортсмена «Золотой Звездой Героя».
Фото газеты "Трибуна"

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