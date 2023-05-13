



Росстат подвел очередные итоги естественного движения населения регионов за январь-март 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные накануне, 12 мая, данные, в январе-марте этого года в Волгоградской области родился 4151 малыш. В аналогичном периоде прошлого года новорожденных было больше – 4455 младенцев. Рождаемость, таким образом, упала по сравнению с прошлым годом на 6,8%. Росстат подвел очередные итоги естественного движения населения регионов за январь-март 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные накануне, 12 мая, данные, в январе-марте этого года в Волгоградской области родился 4151 малыш. В аналогичном периоде прошлого года новорожденных было больше – 4455 младенцев. Рождаемость, таким образом, упала по сравнению с прошлым годом на 6,8%.

При этом в регионе снизилась и смертность. Так, в январе-марте 2023 года ушли из жизни 8351 человек, а в таком же периоде прошлого года умерших было больше – 10168 человек. Снижение смертности составило почти 18%.Естественная убыль населения за 3 месяца этого года зафиксирована в количестве 4200 человек. Это меньше, чем в январе-марте 2022 года – 5713 человек.К слову, рождаемость снизилась во всех регионах ЮФО. Но лучше всего ситуация в Калмыкии – в республике этот показатель упал всего на 3,2%. Хуже всего обстоят дела с рождением детей в Севастополе – снижение этого показателя составило 18,4%.Смертность заметнее всего снизилась в Адыгее – на 33,9%. В Астраханской области – всего на 17,2%.